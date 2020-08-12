У Лондоні пройшла акція протесту білорусів



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Білоруси влаштували мітинг у Великобританії

На підтримку білоруських активістів виходять на вулиці в усьому світі – сьогодні це зробили в Англії

12 серпня у Лондоні, де також живуть громадяни Білорусі, пройшла акція протесту. «Звільніть білоруських політичних в’язнів» та «Лукашенко, припини стріляти в наше майбтунє» - з такими плакатами в руках білоруси вирушили на мітинг у Лондоні. Про це у своєму Twitter повідомляє видання BBCrussian.

В Лондоне прошла акция протеста живущих здесь граждан Беларуси. 9 августа многие из них весь день простояли у посольства, чтобы проголосовать, но у них так и не получилось. pic.twitter.com/8w691n2MDH — bbcrussian (@bbcrussian) August 12, 2020

У повідомленні зазначається, що 9 серпня багато хто з англійських протестувальників з Білорусі весь день простояли біля посольства, щоб проголосувати, але у них так і не вийшло.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», на акції у підтримку протестів у Білорусі під посольством у Києві затримали кількох людей, серед них колишній український політв'язень Олександр Кольченко.