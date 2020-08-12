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    У світі

    У Лондоні пройшла акція протесту білорусів

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    Білоруси влаштували мітинг у Великобританії - У Лондоні пройшла акція протесту білорусів
    Білоруси влаштували мітинг у Великобританії

    На підтримку білоруських активістів виходять на вулиці в усьому світі – сьогодні це зробили в Англії

    12 серпня у Лондоні, де також живуть громадяни Білорусі, пройшла акція протесту. «Звільніть білоруських політичних в’язнів» та «Лукашенко, припини стріляти в наше майбтунє» - з такими плакатами в руках білоруси вирушили на мітинг у Лондоні. Про це у своєму Twitter повідомляє видання BBCrussian.

     У повідомленні зазначається, що 9 серпня багато хто з англійських протестувальників з Білорусі весь день простояли біля посольства, щоб проголосувати, але у них так і не вийшло.

    Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», на акції у підтримку протестів у Білорусі під посольством у Києві затримали кількох людей, серед них колишній український політв'язень Олександр Кольченко.

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