У Мінську на черговій акції протесту почалися затримання



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Фото TUT.BY

З різних районів Мінська надходять повідомлення, що мобільний інтернет працює з перебоями

У Мінську почалася чергова акція протесту проти фальсифікації виборів. Відбуваються затримання, центр міста перекритий силовиками.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У центрі Мінська багато спецтехніки та правоохоронців. В районі станції метро «Пушкінська», «Московська», поруч із площею Незалежності та в інших місцях були помічені автозаки й мікроавтобуси без номерів.

Площу Незалежності знову перекрили. Біля виходів із підземних переходів чергують силовики. Біля стели виставили огорожу з колючим дротом.

У столиці Білорусі не працюють деякі торгові центри та заклади. Закрито торговий дім «На Немизі», Galleria Minsk відкриється тільки після 16:00. ТРЦ «Столиця» і «Корона Замок» також не працюють. KFC і Burger King на Немизі теж закриті.

Ресурс TUT.BY повідомляє, що всі входи у двори вздовж проспекту від площі Перемоги до площі Незалежності перегороджені. Біля кожного стоять по два силовики.

Зачинені деякі станції метро – «Площа Леніна», «Жовтнева», «Площа Перемоги», «Немига», «Фрунзенська», «Молодіжна» і «Якуба Коласа»

З різних районів Мінська надходять повідомлення про те, що мобільний інтернет А1 працює з перебоями. Оператор А1 визнає, що це знову «розпорядження уповноважених органів».

Біля Будинку профспілок затримали одного хлопця, його разом з велосипедом завантажили в мікроавтобус.

Затримання також пройшли біля готелю «Ювілейний».

Повідомляється, що між готелем «Ювілейний» і Будинком профспілок зібралося кілька десятків людей. Вони просто стоять, іноді скандуючи: «Живе Білорусь!».

Проспектом Машерова від станції метро «Молодіжна» в бік стели по тротуарах іде кілька організованих колон. В сумі там налічується більше тисячі людей.

На проспекті Переможців частина протестувальників іде до стели вже по проїжджій частині.

Сторожевською в напрямку до Немиги йде велика група людей. Повідомляється про затримання.

Разом з тим, у Гродно співробітники міліції відвезли до РВВС кореспондента TUT.BY і газети «Народна Воля» Ольгу Комягіну і фотокореспондента TUT.BY і газети «Народна Воля» Катерину Гордєєву.