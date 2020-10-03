Лукашенко більше не представляє інтереси свого народу, – МЗС Німеччини



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Останні кроки керівництва Білорусі підтверджують, що Лукашенко більше не є представником інтересів власного народу

МЗС Білорусі оголосило негайне відкликання акредитації для іноземних ЗМІ

Останні кроки керівництва Білорусі на чолі з президентом Олександром Лукашенком підтверджують, що він не є більше представником інтересів власного народу.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ ФРН, розміщеній на сайті відомства, повідомляє Укрінформ.

У ній зазначається: те, що керівництво Білорусі відкликало акредитацію іноземних ЗМІ в країні після кількох тижнів порушень прав людини та переслідувань журналістів, означає ще один відвертий утиск свободи преси та свободи вираження думок. Таким чином відтепер незалежне висвітлення демонстрацій за участю сотень тисяч людей та жорстокі дії державних органів буде ще більше обмежено.

«З нашої точки зору, цей тривожний крок знову показує, що пан Лукашенко, очевидно, більше не представляє інтереси свого народу та своєї країни», – йдеться у заяві МЗС Німеччини.

Це стосується також загрози зменшення дипломатичної присутності деяких іноземних представництв.

«Той, хто поводиться таким чином, хотів би, щоб його подальші дії залишалися непоміченими», – заявляє німецьке дипвідомство.

Нагадаємо, Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі.

Як відомо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня.

Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу.

На сайті Євросоюзу 2 жовтня з’явився санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв’язку з порушенням прав людини та фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі. У список потрапили 44 особи. Олександра Лукашенка у цьому списку немає.

Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.