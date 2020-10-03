Державний білоруський телеканал «перейменував» Україну на «колишню УРСР»



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Скандальний підпис з'явився у сюжеті телеканалу СТВ Скріншот з відео

Білоруський телеканал назвав Україну «колишньою УРСР» у сюжеті про коронавірус

Білоруський загальнонаціональний телеканал СТВ («Столичне телебачення») у сюжеті про розповсюдження коронавірусу в Україні підписав кадри, на яких показували Київ, як «колишня УРСР».

Про це пише видання The Village Білорусь.

«На державному ТБ триває клоунада. Так підписують Україну на СТВ» , – зазначає видання.

Зазначається, що такі титри обурили навіть самих білорусів. Подібні «зміни» внесли також в назви Польщі та Литви.

Так, кадр з Литви підписано як «Колишня радянська Литовська республіка», а сюжет про Польщу позначений як знятий в «Колишній Польській Народній Республіці».

Зазначимо, що «Столичне телебачення» є одним з трьох національних телеканалів і веде мовлення на всю територію Білорусі.

До слова, нещодавно французький телеканал показав окупований Крим як частину РФ.