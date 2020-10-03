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    Державний білоруський телеканал «перейменував» Україну на «колишню УРСР»

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    <p>Скандальний підпис з'явився у сюжеті телеканалу СТВ</p> - Державний білоруський телеканал «перейменував» Україну на «колишню УРСР»

    Скандальний підпис з'явився у сюжеті телеканалу СТВ

    Скріншот з відео

    Білоруський телеканал назвав Україну «колишньою УРСР» у сюжеті про коронавірус

    Білоруський загальнонаціональний телеканал СТВ («Столичне телебачення») у сюжеті про розповсюдження коронавірусу в Україні підписав кадри, на яких показували Київ, як «колишня УРСР».

    Про це пише видання The Village Білорусь.

    «На державному ТБ триває клоунада. Так підписують Україну на СТВ» , – зазначає видання.

    Зазначається, що такі титри обурили навіть самих білорусів. Подібні «зміни» внесли також в назви Польщі та Литви.

    Так, кадр з Литви підписано як «Колишня радянська Литовська республіка», а сюжет про Польщу позначений як знятий в «Колишній Польській Народній Республіці».

    Зазначимо, що «Столичне телебачення» є одним з трьох національних телеканалів і веде мовлення на всю територію Білорусі.

    До слова, нещодавно французький телеканал показав окупований Крим як частину РФ.

    Білорусь телебачення Київ пропаганда Україна СРСР
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