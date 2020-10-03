У Білорусі помер чоловік, якого побили в слідчому ізоляторі на Окрестіна



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Слідчий ізолятор на вулиці Окрестіна Фото: Олександр Васюкович/Belsat

Багатьох схоплених силовиками на акціях протесту білорусів доставляли в слідчий ізолятор на вулиці Окрестіна

Побитий у мінському слідчому ізоляторі Денис К., який потрапив до лікарні 29 вересня з безліччю травм, 3 жовтня помер у медзакладі. Про це повідомляє Белсат з посиланням на дружину загиблого.

Як пише білоруське видання, Денис К. отримав переломи кісток черепа, численні гематоми, відкриту черепно-мозкову травму середнього ступеня, переломи ребер, й інші травми. Перед смертю він перебував в реанімації без свідомості.

За словами жінки, чоловік не виходив на акції, жив своїм життям.

«Вчора йому зробили третю операцію. Тримався на апараті, в тяжкому стані. Лікарі ніяких прогнозів не давали. Він неконфліктна людина. Ми не можемо зрозуміти, як він потрапив на Окрестіна. Ми не знаємо обставин. Він пішов на роботу, сказав, що буде через день.

Зазвичай Денис на кілька днів виїжджає по роботі. Ми знали, що його не буде. Але навіть уявити не могли, що таке з ним може бути. Нам просто подзвонили з лікарні. Ми не знаємо, як і хто його побив. Нам в лікарні сказали, що лікарям він встиг розповісти, що його побили міліціонери. А ось міліціонери своєю чергою сказали, що він впав з другого ярусу ліжка. Але звичайно, з такими травмами, ми розуміємо, що це неможливо», розповіла дружина загиблого.

Багатьох схоплених силовиками на акціях протесту мінчан доставляли в слідчий ізолятор на вулиці Окрестіна. Деякі із затриманих розповіли про те, що в цьому СІЗО міліціонери застосовували до них тортури.

Нагадаємо, Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі.

Як відомо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня.

Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу.

На сайті Євросоюзу 2 жовтня з’явився санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв’язку з порушенням прав людини та фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі. У список потрапили 44 особи. Олександра Лукашенка у цьому списку немає.

Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.

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