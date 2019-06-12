У Молдові сталася бійка між новим головою МВС і «старим» головою поліції



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Поліцейські в масках встали між міністром і начальником ГІП, запобігши розростанню конфлікту

Очільник поліції не пускав нового керівника МВС до будівлі управління Національного інспекторату розслідувань

У Молдові поліцейські зупинили сутички між новим міністром внутрішніх справ Молдови та чинним начальником Генерального інспекторату поліції. Інцидент стався біля будівлі управління Національного інспекторату розслідувань у Кишиневі, повідомляє в середу, 12 червня, Інтерфакс.

Зазначається, що раніше кілька співробітників цього управління підтримали новий уряд Молдови. Вони відразу ж були відсторонені від роботи, будівля була заблокована поліцейськими в масках, а в кабінетах співробітників, які перейшли на бік нового уряду, почалися обшуки.

Начальник Генерального інспекторату поліції (ГІП) Олександр Пинзар звільнений рішенням нового уряду, виходячи з офісу, повідомив журналістам, що в «будинку знаходяться важливі документи та інформація про свідків гучних кримінальних справ, тому сили поліції прибули для запобігання витоку інформації».

Новий міністр внутрішніх справ, голова партії «Платформа DA» Андрій Нестасе також рано прибув на місце конфлікту і спробував пройти в будівлю, де знаходилися відсторонені від посади поліцейські. Однак йому не дозволили це зробити.

Нестасе вступив у конфлікт з Пинзарем, який відштовхував його від дверей будівлі. Між ними виникла перепалка, а поліцейські в масках встали між міністром і начальником ГІП, запобігши розростанню конфлікту.

Нагадаємо, на першому засіданні нового уряду одноголосно було прийнято рішення про звільнення голови Держіснпектората поліції Олександра Пинзаря.