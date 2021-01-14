У Монако екстрено госпіталізували друга Путіна

У Берлусконі серцева аритмія

Колишній прем'єр-міністр Італії, друг президента Росії Володимира Путіна Сільвіо Берлусконі був екстрено госпіталізований у лікарню в Князівстві Монако через проблеми з серцем.

84–річний політик зараз проходить обстеження, повідомляє агентство Ansa.

Берлусконі перебував у будинку своєї дочки на півдні Франції. Рішення про його госпіталізацію прийняв особистий лікар Альберто Дзангрільо.

«Я визначився з госпіталізацією, оскільки вирішив, що переїзд в Італію був би нерозумний», – сказав Дзангрілло в коментарі для Ansa.

Пресслужба партії Берлусконі Вперед, Італія повідомляє, що він має повернутися додому «протягом декількох днів».

«Я хотів би запевнити всіх: у мене хороший стан здоров'я, моя госпіталізація була необхідна тільки для декількох аналізів, які були не більше, ніж рутинною процедурою, нав'язаною мені обачністю моїх лікарів. Моя діяльність продовжується у звичайному режимі, я перебуваю в постійному контакті з моїми співробітниками», – прокоментував свою госпіталізацію сам Берлусконі.

Раніше повідомлялося, що екс–прем’єр–міністр Італії Сільвіо Берлусконі приїхав в Сочі на день народження президента РФ Володимира Путіна і подарував йому підковдру із зображенням себе і Путіна.