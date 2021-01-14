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    У світі

    У Монако екстрено госпіталізували друга Путіна

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    Берлусконі екстрено госпіталізували в Монако - У Монако екстрено госпіталізували друга Путіна
    Берлусконі екстрено госпіталізували в Монако
    Фото: Ansa

    У Берлусконі серцева аритмія

    Колишній прем'єр-міністр Італії, друг президента Росії Володимира Путіна Сільвіо Берлусконі був екстрено госпіталізований у лікарню в Князівстві Монако через проблеми з серцем.

    84–річний політик зараз проходить обстеження, повідомляє агентство Ansa.

    Берлусконі перебував у будинку своєї дочки на півдні Франції. Рішення про його госпіталізацію прийняв особистий лікар Альберто Дзангрільо.

    «Я визначився з госпіталізацією, оскільки вирішив, що переїзд в Італію був би нерозумний», – сказав Дзангрілло в коментарі для Ansa.

    Пресслужба партії Берлусконі Вперед, Італія повідомляє, що він має повернутися додому «протягом декількох днів».

    «Я хотів би запевнити всіх: у мене хороший стан здоров'я, моя госпіталізація була необхідна тільки для декількох аналізів, які були не більше, ніж рутинною процедурою, нав'язаною мені обачністю моїх лікарів. Моя діяльність продовжується у звичайному режимі, я перебуваю в постійному контакті з моїми співробітниками», – прокоментував свою госпіталізацію сам Берлусконі.

    Раніше повідомлялося, що експрем’єрміністр Італії Сільвіо Берлусконі приїхав в Сочі на день народження президента РФ Володимира Путіна і подарував йому підковдру із зображенням себе і Путіна.

    Теги: Італія лікар партії Монако
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