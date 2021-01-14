У Норвегії після щеплення вакциною Pfizer померли 23 людини

У Норвегії померли 23 людини, щеплені вакциною Pfizer проти коронавірусу

Всі померлі – люди похилого віку з ослабленим імунітетом

У Норвегії після отримання щеплення від коронавірусу вакциною розробленою Pfizer/BioNTech померли 23 людини.

Про це йдеться в щотижневому звіті про побічні реакції Норвезького агентства лікарських засобів.

Всі померлі – люди похилого віку з ослабленим імунітетом.

Фахівцями ведеться розслідування причин смерті пацієнтів, вже розглянуто 13 справ.

Повідомляється, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які стали причиною «серйознішої течії наявних захворювань у людей похилого віку».

У Норвегії вакцинація проти коронавірусу почалася 27 грудня. Мешканці будинків для престарілих в Осло були першими щеплені.

Як повідомлялося, ефективність вакцини Sinovac, яку МОЗ попередньо закупив для українців, ледь перевищує 50%.

Також нагадаємо, що китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Головний санітарний лікар України Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

До слова, у світі станом на 13 січня коронавірус зафіксували у понад 92,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,9 млн осіб, а одужали майже 66 млн людей.