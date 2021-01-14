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    У світі

    У Норвегії після щеплення вакциною Pfizer померли 23 людини

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    У Норвегії померли 23 людини, щеплені вакциною Pfizer проти коронавірусу - У Норвегії після щеплення вакциною Pfizer померли 23 людини
    У Норвегії померли 23 людини, щеплені вакциною Pfizer проти коронавірусу

    Всі померлі – люди похилого віку з ослабленим імунітетом

    У Норвегії після отримання щеплення від коронавірусу вакциною розробленою Pfizer/BioNTech померли 23 людини.

    Про це йдеться в щотижневому звіті про побічні реакції Норвезького агентства лікарських засобів.

    Всі померлі – люди похилого віку з ослабленим імунітетом.

    Фахівцями ведеться розслідування причин смерті пацієнтів, вже розглянуто 13 справ.

    Повідомляється, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які стали причиною «серйознішої течії наявних захворювань у людей похилого віку».

    У Норвегії вакцинація проти коронавірусу почалася 27 грудня. Мешканці будинків для престарілих в Осло були першими щеплені.

    Як повідомлялося, ефективність вакцини Sinovac, яку МОЗ попередньо закупив для українців, ледь перевищує 50%.

    Також нагадаємо, що китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. 

    Головний санітарний лікар України Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

    У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

    До слова, у світі станом на 13 січня коронавірус зафіксували у понад 92,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,9 млн осіб, а одужали майже 66 млн людей.

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    Теги: лікар Норвегія українці розслідування щеплення вакцинація коронавірус
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