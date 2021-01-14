Люди, які перехворіли Covid-19, можуть і далі поширювати інфекцію

Ті, хто перехворів коронавірусом можуть повторно захворіти, проте під час другого зараження дуже низький ризик ускладнень, - дослідження

Залишки вірусу можуть перебувати у горлі та носі

У людей, які перехворіли на коронавірус, залишки інфекції можуть перебувати в носі і горлі. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що люди після коронавірусу можуть і далі його поширювати.

Також дослідження Інституту громадського здоров'я Великобританії показало, що люди, які перехворіли коронавірусом, можуть мати імунітет мінімум на п'ять місяців, тому ті перехворіли під час першої хвилі, ризикують знову заразитися вірусом.

«Хоча під час досліджень повторно заразилися коронавірусом лише 44 з 6614 добровольців», ─ йдеться у повідомленні.

Основним висновком вчених стало переконання, що ті, хто перехворів коронавірусом можуть повторно захворіти, проте під час другого зараження дуже низький ризик ускладнень, але при цьому залишається можливість подальшого поширення вірусу.

До відома, в Україні за минулу добу, 13 січня, було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 162 людини. Одужало вчора 10 192 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 138 764 особи; одужало – 837 063 особи; летальних випадків – 20 376; проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

Як повідомлялося, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 випробували на кроликах.

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