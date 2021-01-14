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    МОЗ повідомив, коли Україна може отримати Covid-вакцину Pfizer

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    9 листопада 2020 року BioNTech і Pfizer оголосили про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу - МОЗ повідомив, коли Україна може отримати Covid-вакцину Pfizer
    9 листопада 2020 року BioNTech і Pfizer оголосили про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу

    Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти мРНК-вакцину

    Україна в межах ініціативи COVAX може отримати вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів, за Цельсієм, зокрема німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech, вже в лютому. Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

    За його словами, Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти мРНК-вакцину. Країна відправила підтвердження.

    Ляшко зазначив, що поки невідомо, якої компанії це буде вакцина: Pfizer/BioNTech чи Moderna.

    «Але швидше Pfizer, оскільки COVAХ працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer», ─ зазначив Ляшко.

    Нагадаємо, 9 листопада 2020 року BioNTech і Pfizer оголосили про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцина Pfizer після виробництва заморожується і повинна зберігатися при температурі не вище -70 градусів.

    Вакцина вже застосовується в США і ряді інших країн.

    Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

    У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    До слова, Росія заборонила використовувати Covid-вакцину Pfizer.

    Теги: лікар Україна щеплення вакцинація ВООЗ Віктор Ляшко
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