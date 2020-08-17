У Москві чоловік розгромив лабораторію для здачі тесту на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Москві чоловік розгомив лабораторію для здачі тесту на Covid-19

Нападник розштовхав натовп і увірвався в клініку і зі словами: «коронавірусу немає»

Чоловік розгромив лабораторію для здачі тесту на наявність коронавірусної інфекції, розташовану на південному сході Москви.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу главку поліції російської столиці.

Інцидент стався в клініці на Новочеркаському бульварі, де чоловік влаштував конфлікт з медпрацівниками. В результаті події ніхто не постраждав.

Чоловік був затриманий, йому викликали бригаду спеціалізованої медичної допомоги.

Як повідомило джерело агентства в правоохоронних органах, згодом чоловіка доставили в лікарню.

За інформацією Telegram-каналу Mash, інцидент стався в лабораторії «Гемотест». На відеозаписі, яку публікує Mash видно, що в процедурному кабінеті, призначеному для здачі аналізів, перевернуті стіл і урна, а також розкидані речі.

При цьому лікарі і медсестри спробували викликати охорону.

Відзначається, що нападник розштовхав натовп і увірвався в клініку і зі словами: «коронавірусу немає».