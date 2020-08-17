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    У світі

    У Москві чоловік розгромив лабораторію для здачі тесту на Covid-19

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    У Москві чоловік розгомив лабораторію для здачі тесту на Covid-19 - У Москві чоловік розгромив лабораторію для здачі тесту на Covid-19
    У Москві чоловік розгомив лабораторію для здачі тесту на Covid-19

    Нападник розштовхав натовп і увірвався в клініку і зі словами: «коронавірусу немає»

    Чоловік розгромив лабораторію для здачі тесту на наявність коронавірусної інфекції, розташовану на південному сході Москви.

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу главку поліції російської столиці.

    Інцидент стався в клініці на Новочеркаському бульварі, де чоловік влаштував конфлікт з медпрацівниками. В результаті події ніхто не постраждав.

    Чоловік був затриманий, йому викликали бригаду спеціалізованої медичної допомоги. 

    Як повідомило джерело агентства в правоохоронних органах, згодом чоловіка доставили в лікарню. 

    За інформацією Telegram-каналу Mash, інцидент стався в лабораторії «Гемотест». На відеозаписі, яку публікує Mash видно, що в процедурному кабінеті, призначеному для здачі аналізів, перевернуті стіл і урна, а також розкидані речі.

    При цьому лікарі і медсестри спробували викликати охорону. 

    Відзначається, що нападник розштовхав натовп і увірвався в клініку і зі словами: «коронавірусу немає».

    Росія чоловік коронавірус
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