Влада Італії дозволила відновити прогулянки на лайнерах



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Влада Італії дозволила відновити прогулянки на лайнерах

Відновлення роботи круїзної індустрії почнеться з порту Генуї

В Італії дозволили прогулянки на круїзних лайнерах.

Про це повідомляє агентство ANSA.

«Круїзна індустрія, яка була повністю припинена через пандемію Covid-19, починає відновлення сьогодні з порту Генуї», - сказано в повідомленні.

Напередодні в Італії зафіксували 479 нових випадків хвороби Covid-19, що на 150 менше, ніж за минулу добу.

При цьому загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії зросла до 253 915. За минулу добу в Італії чотири людини померли від коронавірусу, а з початку пандемії - 35 396.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу Covid-19 кількість інфікованих у світі станом на 08:00 неділі досягла 21 млн 459 тис. 699, збільшившись за добу на 376 тис. 601. Кількість жертв від пов’язаних з вірусом захворювань у світі склала 771 тис. 63, проти 764 тис. 683 станом на ранок суботи. У Сполучених Штатах станом на 08:00 неділі сумарно виявлено 5 млн 361 тис. 165 хворих, зростання за добу – 48 тис. 701, померли 169 тис. 481, що на 1 тис. 52 людини більше, ніж на ранок суботи, вилікувалися 1,8 млн.