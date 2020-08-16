  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Влада Італії дозволила відновити прогулянки на лайнерах

    • Розсилка
    Влада Італії дозволила відновити прогулянки на лайнерах - Влада Італії дозволила відновити прогулянки на лайнерах
    Влада Італії дозволила відновити прогулянки на лайнерах

    Відновлення роботи круїзної індустрії почнеться з порту Генуї

    В Італії дозволили прогулянки на круїзних лайнерах.

    Про це повідомляє агентство ANSA.

    «Круїзна індустрія, яка була повністю припинена через пандемію Covid-19, починає відновлення сьогодні з порту Генуї», - сказано в повідомленні.

    Напередодні в Італії зафіксували 479 нових випадків хвороби Covid-19, що на 150 менше, ніж за минулу добу.

    При цьому загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії зросла до 253 915. За минулу добу в Італії чотири людини померли від коронавірусу, а з початку пандемії - 35 396.

    Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу Covid-19 кількість інфікованих у світі станом на 08:00 неділі досягла 21 млн 459 тис. 699, збільшившись за добу на 376 тис. 601. Кількість жертв від пов’язаних з вірусом захворювань у світі склала 771 тис. 63, проти 764 тис. 683 станом на ранок суботи. У Сполучених Штатах станом на 08:00 неділі сумарно виявлено 5 млн 361 тис. 165 хворих, зростання за добу – 48 тис. 701, померли 169 тис. 481, що на 1 тис. 52 людини більше, ніж на ранок суботи, вилікувалися 1,8 млн.

    Італія хвороби влада коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ