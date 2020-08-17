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    У Києві посилили карантинні обмеження: що заборонено

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    У Києві посилили карантинні обмеження - У Києві посилили карантинні обмеження: що заборонено
    У Києві посилили карантинні обмеження

    Київ готує медустанови другої хвилі для прийому і лікування хворих на коронавірус

    З 17 серпня в Києві посилюються карантинні заходи.

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    Із 17 серпня в столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:

    • Перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту - масок
    • Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу
    • Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції
    • Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі
    • Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5м, якщо учасники розміщені стоячи.
    • Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць
    • Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

    «Ситуація - неприємна і складна. Київ готує медустанови другої хвилі для прийому і лікування хворих на коронавірус. Не треба ігнорувати правила! Дотримуватися їх нескладно, але важливо», - повідомив Кличко.

    Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      91356
    • Одужали
      47822
    • Хворіють
      41466
    • Померли
      2068

    Минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину. 

    таксі Віталій Кличко Київ громадський транспорт мер карантин транспорт перевезення коронавірус
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