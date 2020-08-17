У Києві посилили карантинні обмеження: що заборонено



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У Києві посилили карантинні обмеження

Київ готує медустанови другої хвилі для прийому і лікування хворих на коронавірус

З 17 серпня в Києві посилюються карантинні заходи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Із 17 серпня в столиці будуть посилені визначені урядом наступні обмеження і заборони:

Перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту - масок

Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу

Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції

Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі

Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5м, якщо учасники розміщені стоячи.

Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

«Ситуація - неприємна і складна. Київ готує медустанови другої хвилі для прийому і лікування хворих на коронавірус. Не треба ігнорувати правила! Дотримуватися їх нескладно, але важливо», - повідомив Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).

Коронавірус в Україні

Всього 91356

Одужали 47822

Хворіють 41466

Померли 2068

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Минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину.