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    У світі

    У Новій Зеландії через коронавірус перенесли парламентські вибори

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    Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн - У Новій Зеландії через коронавірус перенесли парламентські вибори
    Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн

    11 серпня вперше за 102 дня в Новій Зеландії були виявлені чотири нові випадки інфікування

    Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про перенесення загальних парламентських виборів з 19 вересня на 17 жовтня.

    Про це повідомила газета New Zeland Herald.

    За словами глави уряду, рішення, прийняте після обговорення з іншими політиками, пов'язане з поширенням коронавірусу в країні.

    Відзначається, що 11 серпня вперше за 102 дня в Новій Зеландії були виявлені чотири нові випадки інфікування, в числі хворих виявилися члени однієї сім'ї з Окленда.

    Зараження було кваліфіковано як передача вірусу всередині країни і стало причиною введення санітарно епідеміологічних обмежень.

    Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», на коронавірус захворів відомий голівудський актор Антоніо Бандерас. Свій 60-й день народження знаменитість святвував в самоізоляції.

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