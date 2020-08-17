У Новій Зеландії через коронавірус перенесли парламентські вибори



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Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн

11 серпня вперше за 102 дня в Новій Зеландії були виявлені чотири нові випадки інфікування

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про перенесення загальних парламентських виборів з 19 вересня на 17 жовтня.

Про це повідомила газета New Zeland Herald.

За словами глави уряду, рішення, прийняте після обговорення з іншими політиками, пов'язане з поширенням коронавірусу в країні.

Відзначається, що 11 серпня вперше за 102 дня в Новій Зеландії були виявлені чотири нові випадки інфікування, в числі хворих виявилися члени однієї сім'ї з Окленда.

Зараження було кваліфіковано як передача вірусу всередині країни і стало причиною введення санітарно епідеміологічних обмежень.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», на коронавірус захворів відомий голівудський актор Антоніо Бандерас. Свій 60-й день народження знаменитість святвував в самоізоляції.