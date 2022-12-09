У Москві на хабарі погорів начальник управління з протидії корупції

Російський чиновник – борець із взятками виявився нечистим на руку

У країні-терористці Росії начальника управління з протидії корупції Федеральної митної служби (ФМС) Дмитра Муришова було затримано у Москві 9 грудня за підозрою в участі в корупційних схемах. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Басманного районного суду Москви, куди надійшли відповідні матеріали.

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Підозрюваного затримали співробітники ФСБ за отримання хабаря в особливо великому розмірі. Наразі Муришов перебуває на допиті у слідчих, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

Муришов очолив управління з протидії корупції ФМС Росії у червні 2019 року. До цього він був радником керівника ФМС і служив у збройних силах РФ.

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