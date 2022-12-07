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У Росії «вагнерівець»-зек обстріляв поліцію з кулемета  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Росії «вагнерівець»-зек обстріляв поліцію з кулемета  
Ув'язнений передумав ставати гарматним м'ясом  
фото з відкритих джерел

Дезертир виявився воякою приватної військової компанії 

У Ростовській області країни-терористки Росії затримали дезертира, який 6 грудня відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета, – за даними ЗМІ, ним виявився вояка приватної військової компанії «Вагнер» (ПВК), завербований раніше в колонії. Про це пишуть російські ЗМІ.  

«Злочинця затримано. У результаті злагоджених оперативно-розшукових дій його виявили в порожній будівлі під Новошахтинськом. Проводяться слідчі дії», – інформує ЗМІ окупантів.

Російські ЗМІ з посиланням на МВС РФ повідомили, що затриманому 38 років і він уродженець іншого регіону. За даними Telegram-каналів, затриманим дезертиром виявився окупант із ПВК «Вагнер» Павло Ніколін. Він відбував термін за крадіжку і розбій в тюремній установі в Уфі. Звідти його завербували в ПВК «Вагнер». Але 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік. Ніколіна шукали близько доби і знайшли на покинутій свинофермі. Під час затримання він намагався чинити опір.

Напередодні, 6 грудня повідомлялося, що в російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують рашиста з кулеметом, який поранив поліцейського. 

Нагадаємо, 6 грудня Центр національного спротиву повідомив, що російська приватна військова компанія «Вагнер» отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.

 

Теги: Telegram росія

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