Росіяни обстріляли лікарні у Херсоні та Бериславі (фото)
Через обстріл у медзакладі пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна в багатьох корпусах
Російські терористи продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Цілеспрямовано бʼють мирним людям, які не можуть дати відсіч. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.
«Нещодавно російські окупанти відкрили вогонь по лікарні в Бериславі. У лікарню прилетіло три ворожих снаряди», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через обстріл у медзакладі пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна в багатьох корпусах. Також ворожі снаряди поцілили в господарчу споруду лікарні. Будівля зазнала серйозних пошкоджень.
Постраждалих серед пацієнтів та персоналу лікарні немає.
Крім того, вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг.
Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники обстріляли три громади на Дніпропетровщині. У Червоногригорівській громаді внаслідок ворожих атак пошкоджені кілька приватних будинків і гаражів, також обірвана лінія електропередач.
До слова, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.
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