У Москві помер колишній секретар ЦК КПРС Лігачов

Причиною смерті Лігачова стала двостороння пневмонія

У п'ятницю, 7 травня, в Москві на 101 році життя помер колишній секретар ЦК КПРС з питань ідеології та аграрної політики, народний депутат СРСР Єгор Лігачов. Про це пише ТАСС.

Відзначається, що незадовго до смерті Лігачов був госпіталізований в столичну Центральну клінічну лікарню, де періодично проходив підтримуючу терапію.

За даними Telegram-каналу Mash, причиною смерті Лігачова стала двостороння пневмонія. Повідомляється, що політик перебував в медустанові на ШВЛ.

Крім пневмонії, лікарі діагностували множинні вегетативні порушення й оцінювали стан політика як вкрай важкий.

Як відомо, Єгор Лігачов народився 29 листопада 1920 року в селі Дубінкіно Томської губернії (нині Чулимський район Новосибірської області).

Фото з відкритих джерел

Із квітня 1985 року був членом Політбюро, у 1985-1988 роках як секретар ЦК КПРС відповідав за питання ідеології, пізніше - аграрної політики. У цей період він був фактично другою особою в партії після генсека СРСР Михайла Горбачова.

У 1985 році ініціював і керував антиалкогольною кампанією в Радянському Союзі.

Єгор Лігачов запам'ятався як автор вимовленої у 1988 році на з'їзді КПРС фрази «Борисе, ти не правий», адресованої Борису Єльцину.