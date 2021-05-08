  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Москві помер колишній секретар ЦК КПРС Лігачов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Москві помер колишній секретар ЦК КПРС Лігачов - У Москві помер колишній секретар ЦК КПРС Лігачов
    У Москві помер колишній секретар ЦК КПРС Лігачов
    Фото з відкритих джерел

    Причиною смерті Лігачова стала двостороння пневмонія

    У п'ятницю, 7 травня, в Москві на 101 році життя помер колишній секретар ЦК КПРС з питань ідеології та аграрної політики, народний депутат СРСР Єгор Лігачов. Про це пише ТАСС.

    Відзначається, що незадовго до смерті Лігачов був госпіталізований в столичну Центральну клінічну лікарню, де періодично проходив підтримуючу терапію.

    За даними Telegram-каналу Mash, причиною смерті Лігачова стала двостороння пневмонія. Повідомляється, що політик перебував в медустанові на ШВЛ.

    Крім пневмонії, лікарі діагностували множинні вегетативні порушення й оцінювали стан політика як вкрай важкий.

    Як відомо, Єгор Лігачов народився 29 листопада 1920 року в селі Дубінкіно Томської губернії (нині Чулимський район Новосибірської області).

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Із квітня 1985 року був членом Політбюро, у 1985-1988 роках як секретар ЦК КПРС відповідав за питання ідеології, пізніше - аграрної політики. У цей період він був фактично другою особою в партії після генсека СРСР Михайла Горбачова.

    У 1985 році ініціював і керував антиалкогольною кампанією в Радянському Союзі.

    Єгор Лігачов запам'ятався як автор вимовленої у 1988 році на з'їзді КПРС фрази «Борисе, ти не правий», адресованої Борису Єльцину.

    Теги: депутат політика смерть СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies