Бійка в центрі Харкова: депутат від «Слуги народу» з'ясовував стосунки на очах у перехожих (відео)

Обидва учасники бійки написали заяви в поліцію

У центрі Харкова депутат міськради від «Слуги народу» і колишній чоловік глави ХОДА Андрій Тимчук почубився з іншим чоловіком. Інцидент стався біля готелю Kharkiv Palace. Відповідні відео і фото з’явилися в соціальних мережах.

На кадрах видно, що один з учасників бійки – керівник Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезопасності, депутат міськради від «Слуги народу» і колишній чоловік глави ХОДА Андрій Тимчук.

Його опонент стоїть спиною, але, за даними Newsroom, це один з харківських підприємців. Після недовгої розмови чоловіки починають битися, після чого Тимчук вдарив супротивника в голову, але через секунду – пропустив удар у відповідь. Після цього в справу втручаються перехожі, які розбороняють «бійців».

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 6 травня о 13:30 в чергову частину Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення зі служби 102 про бійку між чоловіками. Інформація про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Обидва учасники бійки написали заяви в поліцію.

Тим часом, масова бійка сталася в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Вашингтон Кепіталз». Інцидент трапився в середині другого періоду біля воріт «Кепіталз». Спочатку Том Уїлсон розібрався з Павлом Бучневичем, а потім від канадця постраждав ще один росіянин Артем Панарін.