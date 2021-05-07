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    Бійка в центрі Харкова: депутат від «Слуги народу» з'ясовував стосунки на очах у перехожих (відео)

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    У бійку втрутилися перехожі, аби розборонити чоловіків - Бійка в центрі Харкова: депутат від «Слуги народу» з'ясовував стосунки на очах у перехожих (відео)
    У бійку втрутилися перехожі, аби розборонити чоловіків
    Фото скріншот

    Обидва учасники бійки написали заяви в поліцію

    У центрі Харкова депутат міськради від «Слуги народу» і колишній чоловік глави ХОДА Андрій Тимчук почубився з іншим чоловіком. Інцидент стався біля готелю Kharkiv Palace. Відповідні відео і фото з’явилися в соціальних мережах.

    На кадрах видно, що один з учасників бійки – керівник Слобожанського міжрегіонального управління Укртрансбезопасності, депутат міськради від «Слуги народу» і колишній чоловік глави ХОДА Андрій Тимчук.

    Його опонент стоїть спиною, але, за даними Newsroom, це один з харківських підприємців. Після недовгої розмови чоловіки починають битися, після чого Тимчук вдарив супротивника в голову, але через секунду – пропустив удар у відповідь. Після цього в справу втручаються перехожі, які розбороняють «бійців».

    Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 6 травня о 13:30 в чергову частину Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення зі служби 102 про бійку між чоловіками. Інформація про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Обидва учасники бійки написали заяви в поліцію.

    Тим часом, масова бійка сталася в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Вашингтон Кепіталз». Інцидент трапився в середині другого періоду біля воріт «Кепіталз». Спочатку Том Уїлсон розібрався з Павлом Бучневичем, а потім від канадця постраждав ще один росіянин Артем Панарін.

    Теги: Харків депутат бійка партія Слуга народу
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