Стало відомо ім'я другого загиблого бійця на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі протягом 6 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті обстрілу загинув військовослужбовець із Житомирської області Сергій Коробцов. Це другий загиблий під час бойових дій 6 травня. Про це повідомила пресслужба Коростенської міської ради в Facebook.

«6 травня в зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б всього 23 роки, залишилася дружина і маленький син», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 9 травня відбудеться прощання із загиблим біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі протягом 6 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь. В результаті обстрілів загинули двоє українських військових, ще один отримав осколкове поранення.

У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр». Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація на фронті.

Він загинув через вогонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям.

На Донбасі за середу, 5 травня, СММ ОБСЄ зафіксувала 636 порушень режиму «тиші». Зокрема, в Донецькій області зафіксовано 618 порушень.