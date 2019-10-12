У Москві розлючений пасажир розніс стійку реєстрації в аеропорту через запізнення на рейс



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Співробітники служби безпеки аеропорту оперативно затримали чоловіка

Пасажир запізнився на посадку і намагався пройти до літака без реєстрації через заблоковані двері, проте не зміг цього зробити

У столиці РФ Москві розлючений пасажир влаштував погром на стійці реєстрації в аеропорту «Шереметьєво», бо запізнився на свій рейс.

Відповідне відео оприлюднили на каналі летовища у YouTube.

Зазначається, що пасажир запізнився на посадку і намагався пройти до літака без реєстрації через заблоковані двері, коли не зміг цього зробити, почав агресивно поводитися, розніс стійку контролю та намагався розбити комп’ютер.

На відео видно, що на місце прибули співробітники служби безпеки аеропорту, однак хулігана це не зупинило – він продовжив чинити безлад. Тоді один з охоронців перекинув його через себе та затримав.

Відео зафільмувала камера спостереження.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилося відео, на якому пілот авіакомпанії Republican Airway б’ється зі стюардесою просто на борту літака. Обох заарештували за порушення громадського порядку, а компанія звільнила їх.