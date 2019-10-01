Аеропорт Одеси не приймає літаки через сильний вітер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі заплановані рейси з Одеси перенаправляють до інших аеропортів

«Погодні умови змінились - вітер дуже сильний», - розповів директор одеського летовища Павло Прусак

В аеропорту Одеси 1 жовтня через сильний вітер не можуть безпечно приземлитися літаки.

Усі заплановані рейси перенаправляють до сусідніх аеропортів: більшість літаків - до Борисполя, а літак зі Стамбула пішов на посадку до Молдови, повідомляє ТСН.

«Погодні умови змінились - вітер дуже сильний. Він такий, що обмежує можливість ухвалення рішення командира екіпажу та членів екіпажу на посадку», - розповів директор летовища Павло Прусак.

Зокрема, літак авіакомпанії SkyUp, що летів рейсом Шарм-еш-Шейх - Одеса, не зміг приземлитися в Одесі і полетів до Борисполя, пише Думская.

Літак латвійської авіакомпанії airBaltic, рейсом з Риги, також розвернувся в напрямку Борисполя.

Пілоти літака рейсу Стамбул-Одеса Turkish Airlines, покружлявши в зоні очікування приблизно півгодини, пішли на посадку в аеропорт столиці Молдови.

Як відомо, в ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п’яти областях.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ, температура вночі 9-14°, вдень місцями до +24°.