Стали відомі прізвища загиблих у авіакатастрофі біля Львова



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Літак Ан-12 впав на поле села Сокільники Фото: Варта 1

Серед загиблих - командир вантажного літака Ан-12 Віталій Степаненко

В аварії літака Ан-12, який 4 жовтня аварійно приземлився поблизу львівського аеропорту, загинули командир судна Віталій Степаненко, помічник командира Ігор Маєвський, штурман Юрій Кузьменко, бортовий технік Ігор Завадюк і радіооператор Володимир Кириленко.

Про це повідомляє ТСН.

Серед тих, хто вижив і вже прооперований, два інженери Олег Шахов та Андрій Амелькін, а також ще один бортовий технік Андрій Корякін. За їхні життя зараз борються лікарі.

Відомо, що троє постраждалих, які вижили під час аварійної посадки, були у носовій частині літака.

Літак АН-12 впав на поле села Сокільники неподалік цвинтаря і житлових будинків. На місці падіння літака розгорнули мобільний штаб, працює майже сотня рятувальників.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 жовтня, близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Трьох потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

За даними ЗМІ, Ан-12, який аварійно приземлився 4 жовтня поблизу Львова, у 2014 році потрапив у скандал із перевезенням контрабанди.