Український уряд має врахувати світові приклади і підтримати свої авіакомпанії - експерти



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Українська авіагалузь зараз знаходиться в найгіршому економічному середовищі, ніж його європейські конкуренти

Будь-які загальні потрясіння можуть за мить призвести до банкрутства авіакомпанії - дослідження

Українська влада вже довгі роки практично самоусунулася від підтримки національної авіагалузі. А останні заяви міністра інфраструктури Владислава Криклія з цього приводу дуже суперечливі. Більш того, якщо в ЄС країни шукають варіанти, як обійти обмеження антиконкурентного законодавства, що забороняє допомогу своїм компаніям, в Україні, навпаки, створюють максимум перешкод для розвитку ринку.

Про це пишуть у статті автори дослідження «Як держави захищають свої національні авіакомпанії: кейси для України».

За їхньою інформацією, будь-які загальні потрясіння (фінансова криза, зростання/падіння цін на паливо, політичні заборони на польоти на певних напрямках тощо) можуть за мить призвести до банкрутства авіакомпанії.

«Навіть в періоди економічного процвітання повітряні перевезення залишаються дуже капіталомісткою та малоприбутковою галуззю: за даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), за 60 років історично фіксованого існування галузі, її середній прибуток склав всього 0,3%», – наводяться в статті висновки авіаційних експертів.

При цьому українська авіагалузь зараз знаходиться в найгіршому економічному середовищі, ніж його європейські конкуренти. Серед причин: наявність фіскального навантаження (акциз на авіапаливо $32 за 1 т, ПДВ на внутрішні рейси, високі тарифи на аеронавігацію, збори) і необхідність обльоту територій РФ, що збільшує вартість і довжину далекомагістральних рейсів. Україна поступово програє боротьбу на міжнародному авіаринку. Високу конкуренцію зараз становить так звана близькосхідна четвірка (Turkish Airlines, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways).

Як йдеться у дослідженні з посиланням на різні джерела, агресивно ведуть себе турки. За підтримки уряду в Стамбулі побудований найбільший авіаційний аеропорт. А його флагманський авіаперевізник Turkish Airlines інтенсивно нарощує флот. До 2023 року перевізник запланував розширити свій флот з нинішніх 325 до 500 літаків з розрахунку перевезення до 120 млн пасажирів на рік.Новий аеропорт у Стамбулі – це частина стратегії з виведення Turkish Airlines в лідери світового ринку авіаперевезень. На першій стадії він зможе обслуговувати 90 млн пасажирів на рік. А до 2023 року – 200 млн.

Автори для порівняння наводять Концепцію розвитку аеропорту «Бориспіль», ухвалено українським урядом. Аеропорт в якості авіаційного хаба повинен обслуговувати в 2019-2021 рр. в середньому 15 млн пасажирів на рік, а до 2045 р. їхня кількість має зрости до 54 млн чол. «Але виконання навіть таких показників поки знаходиться під великим питанням», – вважають журналісти.

На їхню думку, Кабмін повинен розробити більш сильні економічні компенсації для авіаперевізників, які змушені облітати територію РФ у східному напрямку. Адже будувати в таких умовах економічно успішний хаб на базі аеропорту «Бориспіль» задача практично нерозв'язна.

У статті йдеться, що міністр Владислав Криклій в розріз зі світовою практикою виступив категорично проти необхідності будь-яких компенсацій. На його думку, оскільки, грошей у бюджеті на всіх не вистачить, то спочатку треба чекати зростання ринку авіації, і вже тільки після цього розглядати механізми підтримки.

