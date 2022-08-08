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У Москві знайшли тіло одного з робітників, які провалилися в каналізацію

Альона Боженко
glavcom.ua
У Москві знайшли тіло одного з робітників, які провалилися в каналізацію
У Москві загинув чоловік, який провалився у каналізацію
фото ілюстративне

Ще трьох робітників, які провалилися у каналізацію, госпіталізували

Тіло одного з робітників виявили в районі вулиці Мар'їнський парк у Москві. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Загиблому, тіло якого виявлено, 23 роки. Пошуки ще 2 зниклих продовжуються», - йдеться у повідомленні.

Ще трьох робітників госпіталізували. Прокуратура надіслала матеріали для перевірки до слідчих органів.

Столична влада пояснила, що робітники чистили водосток, коли на Москву обрушилися «надінтенсивні опади». 

Нагадаємо, у московському районі Любліно вдень 7 серпня 12 робітників провалилися у каналізаційний колектор. Після того, як почався сильний дощ, робітників, які приїхали чистити каналізацію, потоком води змило у колектор. 

У повідомленні прокуратури Москви зазначається, що ведеться пошук чоловіків 1999, 2001 та 2002 років народження.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Росію накрили масштабні лісові пожежі. У Ханти-Мансійському автономному окрузі горить ліс: площа пожежі налічує вже 40 896 га, повідомляють місцеві рятувальники. Жителі округу скаржаться на смог та публікують фото у соцмережах.

 

Теги: росія Москва

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