У Москві 12 чоловіків провалилися у каналізацію (відео)

У Москві робітників змило у каналізацію

Тривають пошуки трьох людей, яких змило у каналізацію

У московському районі Любліно вдень 7 серпня 12 робітників провалилися у каналізаційний колектор. Після того, як почався сильний дощ, робітників, які приїхали чистити каналізацію, потоком води змило у колектор. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Прокуратура російської столиці Москви подає дещо іншу версію подій – повідомляється, що робітники були у колекторі, коли почався сильний дощ, вода почала заливати колектор, внаслідок чого робітники опинилися у водяній пастці. Деякі робітники змогли вибратися на поверхню самі, іншим допомогли рятувальники, доля трьох людей наразі невідома.

«12 робітників здійснювали очисні роботи в каналізаційному колекторі... У результаті підйому рівня води троє не змогли вибратися на поверхню», – йдеться в повідомленні прокуратури Москви.

У повідомленні прокуратури Москви зазначається, що ведеться пошук чоловіків 1999, 2001 та 2002 років народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росію накрили масштабні лісові пожежі. У Ханти-Мансійському автономному окрузі горить ліс: площа пожежі налічує вже 40 896 га, повідомляють місцеві рятувальники. Жителі округу скаржаться на смог та публікують фото у соцмережах.

Також, днями у районі Каширського шосе в Москві загорілось сміттєзвалище та склад з шинами.