Черговий потоп у Росії: під воду пішов Нижній Новгород (відео)

Після сильного дощу затопило вулиці у багатьох районах російського міста Нижній Новгород

Сильна злива накрила російське місто Нижній Новгород у понеділок, 18 липня. Через це на багатьох вулицях міста почався справжній потоп. Жителі міста оприлюднили відео потоку у соцмережах.

На відео з центру міста видно, як автомобілі буквально пропливають затопленою дорогою, а пішоходам доводиться роззуватися та йти босоніж. Крім того, через підтоплення у деяких районах міста зупинилися трамваї. На деяких вулицях сильні потоки води буквально зносять автомобілі.

Також у місті повністю затопило стадіон з символічною назвою «Водник».

Нагадаємо, раніше у російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту.

Також повідомлялося, що у російській республіці Саха (Якутія) річки, що одночасно розлилися, затоплюють населені пункти. Крім того, територію накрило димом від пожеж. У регіоні майже немає доріг, тому рятувальники працюють тільки у доступних місцях.

Також повідомлялося, що Краснодарський край Росії потерпає від нашестя саранчі. Користувачі соцмереж поширюють відео, на яких видно, як «хмари» комах кружляють над полями.