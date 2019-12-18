У Києві вже облаштовують пункти прийому новорічних ялинок (адреси)



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Ялинки будуть подрібнені на тріску для подальшого використання у виробничих потребах

Підготовлені спеціальні місця для збору новорічних ялинок

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

На території районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств уже підготовлені спеціальні місця для збору новорічних ялинок, які будуть подрібнені на тріску для подальшого використання у виробничих потребах. Зокрема, отриману тріску планується використовувати для того, щоб мульчувати ґрунт (вкривати для захисту від пересихання) у лунках вічнозелених рослин, що ростуть у зелених господарствах та на території міста.

«Закликаємо киян запланувати не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію до одного з пунктів прийому, що розташований у кожному районі міста. Для того, щоб усі встигли проявити свою екологічну свідомість, пункти прийому розпочнуть свою роботу вже із 2 січня 2019 року», – сказав Мальований.

Минулого року комунальне об’єднання «Київзеленбуд» прийняло на утилізацію понад 5 тисяч ялинок.

Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи

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Також Мальований додав, що розпочато кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Так, на території лісопаркових господарств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», особливу увагу приділятимуть охороні хвойних насаджень молодшого класу віку, які примикають до автодоріг і залізничних шляхів. Передбачені спільні рейди та патрулювання із залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції. Крім того, з метою збереження хвойних красунь від варварського ламання та викрадення з парків, скверів та інших зелених зон Києва, працівники районних КП УЗН оброблятимуть дерева спеціальними речовинами, які в теплому приміщенні «розкриваються» різким неприємним запахом, здатним зіпсувати будь-яке свято. Ці речовини не шкідливі для рослин, проте неприємні для людей.

Раніше повідомлялося, що Київзеленбуд розпочав кампанію попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року.