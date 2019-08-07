У Німеччині не можуть назвати дату зустрічі лідерів країн «нормандського формату»



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За словами Ульріке Деммер переговори з приводу нормандської зустрічі відбуваються постійно

Представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер повідомила, що у Берліні не готові назвати дату можливої зустрічі лідерів країн «нормандського формату».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Ульріке Деммер переговори з приводу нормандської зустрічі відбуваються постійно.

«Ви знаєте, який важливий «нормандський формат». Переговори йдуть постійно, але про плани зустрічі я поки не можу повідомити», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.