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    У світі

    У Німеччині розбився військовий гелікоптер

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    Аварія сталась в понеділок в комуні Ерцен в землях Нижньої Саксонії - У Німеччині розбився військовий гелікоптер
    Аварія сталась в понеділок в комуні Ерцен в землях Нижньої Саксонії

    Поліція повідомили про щонайменше одного загиблого

    У Німеччині у районі Гамельн-Пірмонт розбився військовий гелікоптер. Про це повідомляє місцева газету Hannoversche Allgemeine.

    Зазначається, що поліція повідомили про щонайменше одного загиблого.

    «Аварія сталась в понеділок в комуні Ерцен в землях Нижньої Саксонії», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією DW, вертоліт належав німецькій армії.

    Як повідомлялося, на вихідних саморобний вертоліт зазнав аварії в канадській провінції Манітоба.

    Нагадаємо, МВС України отримає цьогоріч п’ять вертольотів Airbus Helicopters (фото).

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