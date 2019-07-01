У Німеччині розбився військовий гелікоптер



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Аварія сталась в понеділок в комуні Ерцен в землях Нижньої Саксонії

Поліція повідомили про щонайменше одного загиблого

У Німеччині у районі Гамельн-Пірмонт розбився військовий гелікоптер. Про це повідомляє місцева газету Hannoversche Allgemeine.

Зазначається, що поліція повідомили про щонайменше одного загиблого.

«Аварія сталась в понеділок в комуні Ерцен в землях Нижньої Саксонії», - йдеться у повідомленні.

За інформацією DW, вертоліт належав німецькій армії.

Як повідомлялося, на вихідних саморобний вертоліт зазнав аварії в канадській провінції Манітоба.

Нагадаємо, МВС України отримає цьогоріч п’ять вертольотів Airbus Helicopters (фото).