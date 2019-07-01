У Німеччині розбився військовий гелікоптер
Аварія сталась в понеділок в комуні Ерцен в землях Нижньої Саксонії
Поліція повідомили про щонайменше одного загиблого
У Німеччині у районі Гамельн-Пірмонт розбився військовий гелікоптер. Про це повідомляє місцева газету Hannoversche Allgemeine.
Зазначається, що поліція повідомили про щонайменше одного загиблого.
«Аварія сталась в понеділок в комуні Ерцен в землях Нижньої Саксонії», - йдеться у повідомленні.
За інформацією DW, вертоліт належав німецькій армії.
Як повідомлялося, на вихідних саморобний вертоліт зазнав аварії в канадській провінції Манітоба.
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