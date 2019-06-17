МВС отримає цьогоріч п’ять вертольотів Airbus Helicopters (фото)



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За словами голови МВС, на базі Кременчуцького університету створюється сучасний навчальний пілотний центр завдяки достроковому постачанню перших двох H125 та H225

Цього року рятувальники та нацгвардійці отримають три вертольоти Н225, ще два гвинтокрили Н125 будуть передані Льотній академії МВС у Кременчуці для навчання пілотів. Про це під час міжнародного авіаційно-космічного салону «Paris Air Show - 2019» у Ле Бурже (Франція) домовилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і генеральний директор Airbus Helicopters Брюно Івен, повідомляє прес-служба МВС.

«До кінця року ми отримаємо ще три вертольоти Н225: два із них для Державної служби з надзвичайних ситуацій і ще один - для Національної гвардії, а також два Н125, які будуть працювати у Льотній академії МВС у Кременчуці для підготовки та підвищення кваліфікації наших пілотів. Також в 2020 році отримаємо повний симулятор польоту H225», - підкреслив Аваков.

За його словами, сучасний навчальний пілотний центр створюється на базі Кременчуцького університету завдяки достроковому постачанню перших двох H125 та H225, які «прибудуть в Україну і функціонуватимуть вже у грудні 2020 року».

«Ми вийшли на новий етап нашого співробітництва з Airbus. Зараз ми звертаємо увагу на підготовку пілотів, техніків і маємо домовленість, що поставка H125 буде раніше домовлених термінів, практично на півтора року», - сказав міністр внутрішніх справ.

У свою чергу гендиректор Airbus Helicopters наголосив, що створення місцевого центру підготовки технічного обслуговування в Україні є важливою частиною спільного договору.

«Ми дуже раді, що можемо розвивати вертолітний флот МВС України. Раді цьому успіху і вже зараз переходимо на другу фазу співробітництва. Це вже не лише постачання вертольотів, а й надання сервісу з підготовки особового складу для польотів, а також з обслуговування та розбудова Центру обслуговування гелікоптерів. H125 будуть доставлені в Україну до кінця цього року, а симулятори польотів - вже наступного», - сказав Брюно Івен.

У МВС поінформували, що Аваков під час авіасалону зустрівся з представниками міжнародних компаній з країн Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, 21 грудня ДСНС і Нацгвардія, що входять до структури МВС, отримали два французькі вертольоти Airbus H225 Super Puma.