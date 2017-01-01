У німецькому Ганновері тривають протести: поліція застосувала водомети

Кількох демонстрантів, які заблокували рух транспорту, поліцейські затримали

Сьогодні зранку, 2 грудня, поліція німецького міста Ганновер була змушена застосувати водомети проти противників праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини». Про це повідомляє DW. Зазначається, що противники АдН вийшли на демонстрацію у день проведення у місті партійного з'їзду праворадикалів. [READ_MORE]



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Кількох демонстрантів, які заблокували рух транспорту, поліцейські затримали

Сьогодні зранку, 2 грудня, поліція німецького міста Ганновер була змушена застосувати водомети проти противників праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини». Про це повідомляє DW.

Зазначається, що противники АдН вийшли на демонстрацію у день проведення у місті партійного з'їзду праворадикалів.

«Противники праворадикальної партії АдН у Ганновері перекрили під'їзд до місця проведення партійного з'їзду», - йдеться у повідомленні.

Для підтримання порядку було залучено кілька сотень поліцейських Ганновера. За словами речниці поліції, проти демонстрантів застосували водомети.

Кількох демонстрантів, які вдались до сидячого протесту посеред вулиць, заблокувавши рух транспорту, поліцейські затримали.

У зв'язку з протистоянням між демонстрантами та поліцією початок з'їзду АдН, що мав відбутись о десятій годині ранку, було відкладено.