МЗС Німеччині вимагає захисту прав людини в окупованому Криму
- Вчора, 23:43
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У МЗС Німеччини підкреслили, що «категорично виступають за відновлення верховенства права та захисту прав людини у Криму»
Німецький уряд засуджує анексію українського Криму і порушення на півострові прав людини, про що постійно вказує російській стороні.
Про це йдеться в коментарі міністерства закордонних справ ФРН, інформує «Укрінформ».
«Міністр закордонних справ Зігмар Габріель і весь федеральний уряд постійно і без натяків критикують анексію Криму, яка суперечить міжнародному праву, у тому числі у ході зустрічей і переговорів із російським урядом і громадськістю», - заявили у міністерстві.
У відомстві підкреслили, що «категорично виступають за відновлення верховенства права та захисту прав людини у Криму».
Як повідомлялося, українські правозахисники закликали главу МЗС Німеччини Габріеля поставити перед урядом Росії питання про необхідність допустити лікарів до українських політв'язнів у Росії і окупованому Криму.
Раніше на брифінгу у п'ятницю представник МЗС Німеччини Райнер Бреуль сказав, що офіційного звернення від правозахисників у Берліні поки не отримували.
Як відомо, близько 60 громадян України були позбавлені волі за політичним мотивами на території РФ та в Криму.
Напередодні постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що Крим та Донбас зникли з поля зору комісара Ради Європи з прав людини.
Нещодавно мама українського політичного в’язня Олександра Кольченка, утримуваного у російській в’язниці у Челябінській області, повідомила, що стан її сина погіршується, він сильно схуднув.
26 листопада у Києві пройшла акція «Марне очікування» на підтримку політичного в’язня Олександра Кольченка, якого незаконно утримують в Росії. Учасники події чекали на Кольченка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту.