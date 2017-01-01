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    МЗС Німеччині вимагає захисту прав людини в окупованому Криму

    У МЗС Німеччини підкреслили, що «категорично виступають за відновлення верховенства права та захисту прав людини у Криму»
    Німецький уряд засуджує анексію українського Криму і порушення на півострові прав людини, про що постійно вказує російській стороні. Про це йдеться в коментарі міністерства закордонних справ ФРН, інформує «Укрінформ». «Міністр закордонних справ Зігмар Габріель і весь федеральний уряд постійно і без натяків критикують анексію
    • Вчора, 23:43
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    Будівля німецького уряду
    Будівля німецького уряду

    У МЗС Німеччини підкреслили, що «категорично виступають за відновлення верховенства права та захисту прав людини у Криму»

    Німецький уряд засуджує анексію українського Криму і порушення на півострові прав людини, про що постійно вказує російській стороні.

    Про це йдеться в коментарі міністерства закордонних справ ФРН, інформує «Укрінформ».

    «Міністр закордонних справ Зігмар Габріель і весь федеральний уряд постійно і без натяків критикують анексію Криму, яка суперечить міжнародному праву, у тому числі у ході зустрічей і переговорів із російським урядом і громадськістю», - заявили у міністерстві.

    У відомстві підкреслили, що «категорично виступають за відновлення верховенства права та захисту прав людини у Криму».

    Як повідомлялося, українські правозахисники закликали главу МЗС Німеччини Габріеля поставити перед урядом Росії питання про необхідність допустити лікарів до українських політв'язнів у Росії і окупованому Криму.

    Раніше на брифінгу у п'ятницю представник МЗС Німеччини Райнер Бреуль сказав, що офіційного звернення від правозахисників у Берліні поки не отримували.

    Як відомо, близько 60 громадян України були позбавлені волі за політичним мотивами на території РФ та в Криму.

    Напередодні постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що Крим та Донбас зникли з поля зору комісара Ради Європи з прав людини.

    Нещодавно мама українського політичного в’язня Олександра Кольченка, утримуваного у російській в’язниці у Челябінській області, повідомила, що стан її сина погіршується, він сильно схуднув. 

    26 листопада у Києві пройшла акція «Марне очікування» на підтримку політичного в’язня Олександра Кольченка, якого незаконно утримують в Росії. Учасники події чекали на Кольченка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту.

    Акцію підтримали українці у Варшаві

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