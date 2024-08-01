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У Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився під’їзд п'ятиповерхівки (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився під’їзд п'ятиповерхівки (фото, відео)
Постраждали люди через обвал під`їзду
фото: скріншот з відео

Газовий балон вибухнув у п'ятиповерховому будинку у Нижньому Тагілі Свердловської області РФ, через що стався обвал під'їзду. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

«У Нижньому Тагілі на Сибірській вулиці у житловому п'ятиповерховому будинку стався вибух газового балона, внаслідок якого стався обвал під'їзду з п'ятого по перший поверх», – сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей. Під завалами можуть перебувати люди, наразі рятувальники розбирають завали. Зруйновано близько 15 квартир.

Нагадаємо, що раніше кілька вагонів пасажирського поїзда Казань – Адлер зійшли з рейок під Волгоградом. У Волгоградській області з рейок зійшли вісім вагонів поїзда 491 Казань – Адлер. Аварію могло спровокувати екстрене гальмування перед вантажівкою на коліях.

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Теги: росія

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Соціум

У Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився під’їзд п'ятиповерхівки (фото, відео)
У Нижньому Тагілі внаслідок вибуху газу обвалився під’їзд п'ятиповерхівки (фото, відео)
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