У Росії зійшов з рейок пасажирський потяг: є постраждалі (відео)

Понад 20 осіб постраждали під час зіткнення поїзда і «Камаза» у Волгоградській області

Водій вантажного автомобіля «КАМАЗ» виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з пасажирським поїздом

Кілька вагонів пасажирського поїзда Казань – Адлер зійшли з рейок під Волгоградом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Волгоградській області з рейок зійшли вісім вагонів поїзда 491 Казань – Адлер. Аварію могло спровокувати екстрене гальмування перед вантажівкою на коліях.

Згідно з попередніми даними, «машиніст застосував екстрене гальмування через фуру, що виїхала на переїзд на заборонний сигнал світлофора», сказали в екстрених службах, уточнивши, що в поїзді перебувало до 1000 пасажирів.

Зокрема, російська залізниця підтвердила інцидент.

«Сьогодні о 12:35 на перегоні Грем'яча – Котельникове у Волгоградській області водій вантажного автомобіля «КАМАЗ» виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з пасажирським поїздом № 491 Казань – Адлер, який проїжджав повз. У результаті сталося сходження восьми вагонів пасажирського поїзда», – пище пресслужба.

Як повідомляють ЗМІ, на цей час понад 20 осіб постраждали під час зіткнення поїзда і «Камаза» у Волгоградській області. Триває евакуація.

На болотах у Волгоградській області з рейок зійшов пасажирський потяг - водій КАМАЗа хотів проскочити залізничний переїзд, чим спричинив аварію pic.twitter.com/0wstDdMd6n — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 29, 2024

Нагадаємо, дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на перегоні Інта-1 – Вугільний у Республіці Комі.

До слова, партизанам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом.