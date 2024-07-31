Прорив греблі у Челябінській області: мешканцям запропонували рятуватися самотужки

За словами мешканців, місцева влада посилається на те, що у неї «в пріоритеті» багатоквартирні будинки, а власники приватних будинків мають рятувати майно самостійно

Жителі Челябінської області, які постраждали від прориву дамби та підтоплення, поскаржилися, що їх змушують самостійно вирішувати проблему з відкачуванням води, пише Ura.ru. Зокрема, така ситуація виникла в Єманжелінці, де люди чекають на допомогу вже п'ятий день. При цьому на території села діє режим надзвичайної ситуації.

«Будинки стоять у воді, воду з-під підлоги ми відкачати не можемо, тому що весь двір та город затоплено, люди в туалет, вибачте, ходять у відро. Звернулися до голови, він сказав, що ми повинні самі скинутися на помпу та відкачати собі воду», – повідомила мешканка села.

За її словами, влада посилається на те, що у них «в пріоритеті» багатоквартирні будинки. Мешканці були змушені звернутися до прокуратури Еткульського району, після чого їм обіцяли привезти помпу.

Натомість голова села Антон Костромітін визнав, що у зв'язку із запровадженням надзвичайної ситуації комунальні служби насамперед відкачують воду біля важливих для життєзабезпечення об'єктів та багатоквартирних будинків. Іншим постраждалим від підтоплення запропонували чекати на звільнення техніки або впоратися з наслідками стихії самотужки. При цьому Костромітін наголосив, що у зоні відповідальності влади знаходяться лише прибудинкові території, звільняти льохи від води мають самі власники.

Зазначимо, це не перший прорив дамби, який стався у Росії за останній час. В Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.