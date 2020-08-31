У Норвегії незаконна вечірка в бункері закінчилася отруєнням газом



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Причиною отруєння могли стати радіатори, які використовували для живлення аудіосистем

Вік госпіталізованих - від 20 до 30 років. П'ятеро з них у важкому стані, проте загрози життю немає

У норвезькій столиці Осло 25 людей потрапили до лікарні з діагнозом отруєння газом після нелегальної вечірки в бункері. Про це в неділю, 30 серпня, повідомило агентство DPA.

Зазначається, що всього на вечірці було близько 80 осіб, які незаконно потрапили до бункера, що був закритий і опечатаний.

За словами поліції, дивом вдалося уникнути жертв, оскільки на учасників вечірки, які в напівпритомному стані самі змогли вийти з бункера, випадково натрапили патрульні під ранок. Правоохоронці викликали екстрені служби.

«Вік госпіталізованих - від 20 до 30 років. П'ятеро з них у важкому стані, проте загрози життю немає. Причиною отруєння могли стати радіатори, які використовували для живлення аудіосистем. При цьому в бункері занадто погана вентиляція», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Львові чадним газом отруїлися четверо людей, двоє з них загинули, двоє інших потрапили до лікарні у важкому стані.

У Німеччині через чадний газ евакуювали клуб свінгерів.