Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Welt am Sonntag

Запит на інформацію Росія здійснила у четвер, 27 серпня

Федеральне міністерство юстиції Німеччини прийняло до розгляду запит російської Генпрокуратури щодо справи Олексія Навального, який після отруєння перебуває на лікуванні в берлінській клініці «Шаріте».

Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag.

Російська сторона просить від Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів та інформацію про попередній діагноз Навального. Якщо прохання РФ буде задоволене, то до справи підключитися Генпрокуратура Берліна.

Повідомляється, що запит на інформацію Росія здійснила у четвер, 27 серпня.

Як повідомлялося, в берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Читайте також: