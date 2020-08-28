Отруєння Навального: німецька клініка запросила допомогу військових експертів



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Російський опозиціонер Олексій Навальний, як і раніше, перебуває у тяжкому стані. РБК-Україна

Лікарі зазначили, що він в комі та симптоми отруєння слабшають

Берлінська клініка «Шаріте», де проходить лікування російського опозиціонера Олексія Навального, звернулася за допомогою до експертів Бундесверу (збройні сили Німеччини - ред.). Також лікарі звернулися в британський дослідницький центр, що займався отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела.

Наголошується, що в Бундесвері знаходяться кращі німецькі фахівці з отрут і бойових хімічних речовин.

«Берлінська «Шаріте»... негласно попросила допомоги у Бундесверу. У сил є фармацевтична та токсикологічна лабораторія в Мюнхені. Також зв'язалися з британський дослідницький центр біологічної та хімічної зброї в Портон-Дауні для отримання інформації», – повідомляє видання.

Як повідомлялося, в берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.