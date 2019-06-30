У Нью-Йорку відбувається всесвітній гей-прайд



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У Нью-Йорку завершується місяць боротьби за права ЛГБТ-спільноти Фото: Укрінформ

Вперше в історії у всесвітньому гей-прайді візьме участь колона учасників з України

У Нью-Йорку в неділю, 30 червня, проходить всесвітній гей-прайд-2019, яким завершується місяць боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Ми прагнемо досягти майбутнього без дискримінації, у якому всі люди мають рівні права за законом», - заявили організатори маршу - організація Heritage of Pride.

Цьогоріч також відзначається п’ятдесята річниця Стоунвельського повстання.

1969 року відбувся поліцейський рейд у барі Стоунвелл Інн у Нью-Йорку, де традиційно збиралися гомосексуали. Внаслідок поліцейського насильства почалися протести, які започаткували рух за рівні права сексуальних меншин у США.

«Я щаслива бути тут сьогодні. Я вперше беру участь у прайді. Всі у таких гарних костюмах, це просто неймовірно», - поділилася враженнями одна з учасниць заходу Івана.

Вона також додала, що ситуація з правами ЛГБТ-спільноти нині набагато краща, ніж 50 років тому, проте цілковито права сексуальних меншин ще не захищені, тому потрібно постійно нагадувати про важливість боротьби.

Цьогоріч захід у Нью-Йорку є кульмінацією гей-прайдів усього світу. Вперше всесвітній гей-прайд проходить саме на території США.

Також пізніше у неділю, 30 червня, вперше в історії у всесвітньому гей-прайді візьме участь колона учасників з України.

Нагадаємо, сотні людей пройшли у суботу, 29 червня, вулицями столиці Північної Македонії Скоп’є під час першого в країні ЛГБТ маршу

До слова, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив в Києві в неділю, 23 червня.