У Північній Македонії пройшов перший ЛГБТ марш



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За оцінками поліції, в заході взяли участь близько тисячі людей

Поряд із ЛГБТ парадом відбулася акція за сімейні цінності

Сотні людей пройшли у суботу, 29 червня, вулицями столиці Північної Македонії Скоп’є під час першого в країні ЛГБТ маршу.

За оцінками поліції, в заході взяли участь близько тисячі людей. Учасники несли великий банер із кольорами веселки і танцювали під музику з вантажівки, на якій були встановлені потужні динаміки.

На параді виступила відома в країні естрадна співачка Тамара Тодевська, яка виконала свій хіт Proud, представлений цьогоріч на пісенному конкурсі «Євробачення».

Інформації про правопорушення чи акти агресії щодо учасників немає.

Поряд із ЛГБТ парадом, за кілька кварталів, відбулася акція за сімейні цінності, в якій взяли участь кількасот людей, що перед тим побували у церкві.

Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив в Києві в неділю, 23 червня.

Джерело: Голос Америки