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    Суспільство

    «Марш рівності» відбудеться в Києві 23 червня

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    Минулого року на КиївПрайд прийшло близько 3,5 тисяч людей - «Марш рівності» відбудеться в Києві 23 червня
    Минулого року на КиївПрайд прийшло близько 3,5 тисяч людей

    ЛГБТ-спільнота опубліковала програму «Прайд Тижня» в столиці України

    Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

    На сайті організаторів з’явилась програма«Прайд Тижня» в Києві. Почнуться заходи 16 червня (в цей день православні святкують Трійцю). А завершаться через тиждень, 23 червня.

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    «23 червня, в неділю, в Києві відбудеться Марш рівності КиївПрайд 2019», - йдеться в повідомленні на сторінці «КиївПрайд» у Facebook.

    Цього року головним гаслом ЛГБТ-маршу буде «Наша традиція - це свобода!».

    Протягом тижня будуть відбуватись дискусії, кінопокази та воркшопи на двох локаціях – «ПрайдХаус» та Urban Space 500.

    До 3 червня проводився набір волонтерів на цю ЛГБТ-подію.

    Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб. 

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