«Марш рівності» відбудеться в Києві 23 червня



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Минулого року на КиївПрайд прийшло близько 3,5 тисяч людей

ЛГБТ-спільнота опубліковала програму «Прайд Тижня» в столиці України

Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

На сайті організаторів з’явилась програма«Прайд Тижня» в Києві. Почнуться заходи 16 червня (в цей день православні святкують Трійцю). А завершаться через тиждень, 23 червня.

«23 червня, в неділю, в Києві відбудеться Марш рівності КиївПрайд 2019», - йдеться в повідомленні на сторінці «КиївПрайд» у Facebook.

Цього року головним гаслом ЛГБТ-маршу буде «Наша традиція - це свобода!».

Протягом тижня будуть відбуватись дискусії, кінопокази та воркшопи на двох локаціях – «ПрайдХаус» та Urban Space 500.

До 3 червня проводився набір волонтерів на цю ЛГБТ-подію.

Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб.

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