У Парижі страйкують проти пенсійної реформи Макрона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голосування щодо даної реформи заплановано у французькому парламенті на початок 2020 року

Це найбільший за останні 12 років страйк, що пов'язаний з введенням єдиної пенсійної системи, яка передбачає відмову від розподілу пенсій у відповідності з професійною діяльністю

У столиці Франції Парижі працівники громадського транспорту протестують проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що це найбільший за останні 12 років страйк, що пов'язаний з введенням французьким урядом єдиної пенсійної системи, яка передбачає відмову від розподілу пенсій у відповідності з професійною діяльністю.

Голосування щодо даної реформи заплановано у французькому парламенті на початок 2020 року.

У зв'язку зі страйком перекриті 16 ліній метрополітену, порушено рух автобусів і трамваїв, а також двох з трьох приміських залізничних ліній. Ввечері будуть працювати лише дві лінії метро, де рух поїздів організовано автоматично. Через страйки в Парижі під час ранкового час піку спостерігалися пробки протяжністю до 200 км.

У понеділок очікується акція протесту працівників сфери охорони здоров'я, а також авіаперевізників і юристів.

Востаннє працівники метро організовували такий великий страйк ще у 2007 році. Вони також протестували проти пенсійної реформи і тоді Ніколя Саркозі повернув пенсійний вік більшості держслужбовців.

Нагадаємо, 8 вересня у Франції поновилися акції «жовтих жилетів». В результаті протестів були затримані 89 осіб.

Також повідомлялося, що авіакомпанія British Airways скасувала 1,5 тис. авіарейсів через страйк пілотів. Збитки компанії склали $80 млн.