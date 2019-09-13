У Парижі страйкують проти пенсійної реформи Макрона
Це найбільший за останні 12 років страйк, що пов'язаний з введенням єдиної пенсійної системи, яка передбачає відмову від розподілу пенсій у відповідності з професійною діяльністю
У столиці Франції Парижі працівники громадського транспорту протестують проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.
Про це повідомляє Le Figaro.
Зазначається, що це найбільший за останні 12 років страйк, що пов'язаний з введенням французьким урядом єдиної пенсійної системи, яка передбачає відмову від розподілу пенсій у відповідності з професійною діяльністю.
Голосування щодо даної реформи заплановано у французькому парламенті на початок 2020 року.
У зв'язку зі страйком перекриті 16 ліній метрополітену, порушено рух автобусів і трамваїв, а також двох з трьох приміських залізничних ліній. Ввечері будуть працювати лише дві лінії метро, де рух поїздів організовано автоматично. Через страйки в Парижі під час ранкового час піку спостерігалися пробки протяжністю до 200 км.
У понеділок очікується акція протесту працівників сфери охорони здоров'я, а також авіаперевізників і юристів.
Востаннє працівники метро організовували такий великий страйк ще у 2007 році. Вони також протестували проти пенсійної реформи і тоді Ніколя Саркозі повернув пенсійний вік більшості держслужбовців.
Нагадаємо, 8 вересня у Франції поновилися акції «жовтих жилетів». В результаті протестів були затримані 89 осіб.
Також повідомлялося, що авіакомпанія British Airways скасувала 1,5 тис. авіарейсів через страйк пілотів. Збитки компанії склали $80 млн.