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    У світі

    У Парижі страйкують проти пенсійної реформи Макрона

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    Голосування щодо даної реформи заплановано у французькому парламенті на початок 2020 року - У Парижі страйкують проти пенсійної реформи Макрона
    Голосування щодо даної реформи заплановано у французькому парламенті на початок 2020 року

    Це найбільший за останні 12 років страйк, що пов'язаний з введенням єдиної пенсійної системи, яка передбачає відмову від розподілу пенсій у відповідності з професійною діяльністю

    У столиці Франції Парижі працівники громадського транспорту протестують проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    Зазначається, що це найбільший за останні 12 років страйк, що пов'язаний з введенням французьким урядом єдиної пенсійної системи, яка передбачає відмову від розподілу пенсій у відповідності з професійною діяльністю.

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    Голосування щодо даної реформи заплановано у французькому парламенті на початок 2020 року.

    У зв'язку зі страйком перекриті 16 ліній метрополітену, порушено рух автобусів і трамваїв, а також двох з трьох приміських залізничних ліній. Ввечері будуть працювати лише дві лінії метро, де рух поїздів організовано автоматично. Через страйки в Парижі під час ранкового час піку спостерігалися пробки протяжністю до 200 км.

    У понеділок очікується акція протесту працівників сфери охорони здоров'я, а також авіаперевізників і юристів.

    Востаннє працівники метро організовували такий великий страйк ще у 2007 році. Вони також протестували проти пенсійної реформи і тоді Ніколя Саркозі повернув пенсійний вік більшості держслужбовців.

    Нагадаємо, 8 вересня у Франції поновилися акції «жовтих жилетів». В результаті протестів були затримані 89 осіб.

    Також повідомлялося, що авіакомпанія British Airways скасувала 1,5 тис. авіарейсів через страйк пілотів. Збитки компанії склали $80 млн.

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