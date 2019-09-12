Святаша звинувачують в організації мітингів проти Зеленського



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Дмитро Святаш свого часу пролобіював грабіжницькі умови ввезення в Україну якісних імпортних автомобілів - нардеп

Акції псевдопротесту під час президентських виборів проводили біля будівлі телеканалу «1 + 1» - Дубинський

Колишній народний депутат України Дмитро Святаш, якого засоби масової інформації називають власником відомої автомобільної корпорації «АІС», названий замовником мітингів проти Володимира Зеленського під час президентської виборчої кампанії цього року.

Про це заявив народний депутат України від політичної партії «Слуга народу», журналіст, що спеціалізується на розслідуванні корупційних фінансових афер Олександр Дубинський.

Акції псевдопротесту тоді проводили біля будівлі телеканалу «1 + 1». «Бабусям, дідусям роздавали плакати, по 100 гривень платили, а потім вели під «1 + 1», щоб вони кричали, що Зеленський поганий, а Порошенко хороший. І прийшла відповідь 11 вересня, через 7 місяців після мітингу. Ми абсолютно випадково дізналися про те, що за цим стояв депутат самовисуванець Дмитро Святаш. Той самий, який на своїх заводах збирав автомобільчики китайські, корейські та російські», - розповів у своєму відеоблозі Дубинський.

Нардеп-розслідувач також підкреслив, що саме Святаш свого часу пролобіював грабіжницькі умови ввезення в Україну якісних імпортних автомобілів. «Для чого було божевільне розмитнення авто з Європи, Штатів, яке до цього часу зберігається на території України? Високе розмитнення лобіювалося завжди Святашем ... І Святаш, судячи з усього, замовляв і оплачував той мітинг проти Зеленського», - констатував журналіст.

Дубинський зазначив також, що практика тиску на владу шляхом організації фальшивих акцій протесту є улюбленим піар-інструментом Дмитра Святаша, який таким чином намагається залякати суддів, правоохоронні та антикорупційні органи. «Я з людьми спілкуюся, а вони кажуть, - у нас мітинги йдуть, ми вам дамо документи, хто їх організовував. Дивлюся, а організатори та виконавці все ті ж самі, які були під «1 + 1». І фінансує все це Дмитро Святаш. Тільки в даній ситуації він вже намагається мітингами задавити суди, ДБР, прокуратуру і Агентство з управління активами (АРМА), тому що у нього вилучають його майно, що було в заставі у одного з банків», - уточнив Дубинський.

Нагадаємо, що мова йде про кредити, виданих «УкрСиббанком» більше 10 років тому Святашу і його партнеру по «АІС» Василю Полякову. Право вимоги за якими в даний час належить групі DCH, а загальна сума зобов'язань за ці роки досягла $100 млн. Група DCH неодноразово заявляла про те, що під час свого перебування депутатом Верховної Ради України Дмитро Святаш використовував депутатський мандат для ухилення від сплати податків і систематично чинив тиск на суди і органи прокурорського нагляду. На парламентських виборах-2019 Святаш зазнав нищівної поразки від кандидата з партії Зеленського «Слуга народу», і на даний час не є більше народним депутатом. Частина майна «АІС» арештована в рамках розслідування кримінальної справи через незаконне заволодіння грошовими коштами кредитора і передана АРМА в управління.

Дубинський зазначив, що недобросовісним боржникам банків більше не вдасться уникнути відповідальності. «За нової влади борги доведеться віддавати», - резюмував Олександр Дубинський.

Як повідомлялося раніше, комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики делегував Олександра Дубинського в конкурсну комісію з відбору незалежних членів наглядових рад банків. Конкурсна комісія складається з 5 представників (3 - від Кабінету Міністрів України, 1 - від президента і 1 - від профільного комітету Ради). Комісія обирає по 6 незалежних членів наглядових рад трьох державних банків ( «Приватбанк», «Ощадбанк» і «Укрексімбанк»).