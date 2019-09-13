У Гонконзі поновилися акції протесту



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Протестувальники збираються у торгових центрах

У Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту, тисячі демонстрантів збираються в торгових центрах.

Про це повідомляє Mothership.

Як повідомляється, тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах Гонконгу та вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях.

Зазначається, що маніфестанти обрали торгові центри для проведення акцій, тому що, на їх думку, в поліції не буде причин розганяти протест, адже учасники нічого не порушують.

Hong Kong protestors are taking over shopping malls. pic.twitter.com/UMLceEMs33 — Claude Taylor (@TrueFactsStated) 11 вересня 2019 р.

Hong Kong protestors are taking over shopping malls. pic.twitter.com/UMLceEMs33 — Claude Taylor (@TrueFactsStated) 11 вересня 2019 р.

At 10pm tonight, more than 300 HKers sang "Glory to Hong Kong", widely recognised "unofficial national anthem" of #HongKong, in Kaikoo Place, a prominent shopping mall in a middle-class residential area.



Full song: https://t.co/D0a78Oe1Dd#FreeHK pic.twitter.com/E5DQqBl3AA — Demosistō 香港眾志 (@demosisto) 9 вересня 2019 р.

Oh nothing unusual, just crowds of HK financial district office workers at lunchtime walking through a high-end mall chanting “Reclaim Hong Kong, Revolution of our time!” pic.twitter.com/EtmNgfpwMT — Antony Dapiran (@antd) 12 вересня 2019 р.

Нагадаємо, щонайменше 19 людей отримали поранення в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією, що сталися в суботу увечері в Гонконзі. Стан двох постраждалих розцінюється лікарями як серйозний.

1 вересня гонконгська поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова» і камінням.

Нагадаєммо, французький рух «жовтих жилетів» у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту.