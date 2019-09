У Гонконзі поновилися акції протесту

Протестувальники збираються у торгових центрах

У Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту, тисячі демонстрантів збираються в торгових центрах.

Про це повідомляє Mothership.

Як повідомляється, тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах Гонконгу та вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях.

Зазначається, що маніфестанти обрали торгові центри для проведення акцій, тому що, на їх думку, в поліції не буде причин розганяти протест, адже учасники нічого не порушують.

At 10pm tonight, more than 300 HKers sang "Glory to Hong Kong", widely recognised "unofficial national anthem" of #HongKong , in Kaikoo Place, a prominent shopping mall in a middle-class residential area. Full song: https://t.co/D0a78Oe1Dd #FreeHK pic.twitter.com/E5DQqBl3AA

Oh nothing unusual, just crowds of HK financial district office workers at lunchtime walking through a high-end mall chanting “Reclaim Hong Kong, Revolution of our time!” pic.twitter.com/EtmNgfpwMT