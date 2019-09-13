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    У Гонконзі поновилися акції протесту

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    У Гонконзі поновилися акції протесту

    Протестувальники збираються у торгових центрах

    У Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту, тисячі демонстрантів збираються в торгових центрах.

    Про це повідомляє Mothership.

    Як повідомляється, тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах Гонконгу та вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях.

    Зазначається, що маніфестанти обрали торгові центри для проведення акцій, тому що, на їх думку, в поліції не буде причин розганяти протест, адже учасники нічого не порушують.

    Нагадаємо, щонайменше 19 людей отримали поранення в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією, що сталися в суботу увечері в Гонконзі. Стан двох постраждалих розцінюється лікарями як серйозний.

    1 вересня гонконгська поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова» і камінням.

    Нагадаєммо, французький рух «жовтих жилетів» у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту.

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