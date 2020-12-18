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    У світі

    У парламенті Іспанії підтримали легалізацію евтаназії

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    У парламенті Іспанії підтримали легалізацію евтаназії - У парламенті Іспанії підтримали легалізацію евтаназії
    У парламенті Іспанії підтримали легалізацію евтаназії

    Тепер документ має розглянути Сенат (верхня палата), який може, зокрема, внести свої правки у законопроект

    Нижня палата парламенту Іспанії проголосувала за легалізацію евтаназії в країні, попри опір опозиції та релігійної спільноти.

    Про це повідомляє BBC.

    Відповідний законопроект підтримали 198 парламентарів, проти – 138. У ньому йдеться, що евтаназію можуть зробити люди із «серйозними і невиліковними хворобами», які викликають «нестерпні страждання».

    Тепер документ має розглянути Сенат (верхня палата), який може, зокрема, внести свої правки у законопроект.

    Під час розгляду законопроекту до депутатів звернувся міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла.

    «Це важливий день для всіх громадян, бо ми рухаємося до більш гуманного і справедливого суспільства. Але насамперед це важливий день для тих людей, які сильно страждають, а також для їхніх рідних та близьких», – сказав він.

    Просування законопроекту про евтаназію відбувається на тлі серйозного спротиву з боку опозиції та релігійної спільноти (Іспанія переважно католицька країна, і церква не підтримує евтаназію).

    Під час розгляду цього питання біля будівлі парламенту відбулася акція протесту, деякі з учасників тримали плакати з написом «уряд смерті» або просто характерні символи смерті.

    Нагадаємо, що Німеччина стала п’ятою країною Європи, де дозволили евтаназію.

    До слова, у Канаді планують надати психічно хворим доступ до евтаназії.

    Теги: міністр уряд час
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