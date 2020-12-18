У парламенті Іспанії підтримали легалізацію евтаназії

Тепер документ має розглянути Сенат (верхня палата), який може, зокрема, внести свої правки у законопроект

Нижня палата парламенту Іспанії проголосувала за легалізацію евтаназії в країні, попри опір опозиції та релігійної спільноти.

Про це повідомляє BBC.

Відповідний законопроект підтримали 198 парламентарів, проти – 138. У ньому йдеться, що евтаназію можуть зробити люди із «серйозними і невиліковними хворобами», які викликають «нестерпні страждання».

Тепер документ має розглянути Сенат (верхня палата), який може, зокрема, внести свої правки у законопроект.

Під час розгляду законопроекту до депутатів звернувся міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла.

«Це важливий день для всіх громадян, бо ми рухаємося до більш гуманного і справедливого суспільства. Але насамперед це важливий день для тих людей, які сильно страждають, а також для їхніх рідних та близьких», – сказав він.

Просування законопроекту про евтаназію відбувається на тлі серйозного спротиву з боку опозиції та релігійної спільноти (Іспанія переважно католицька країна, і церква не підтримує евтаназію).

Під час розгляду цього питання біля будівлі парламенту відбулася акція протесту, деякі з учасників тримали плакати з написом «уряд смерті» або просто характерні символи смерті.

Нагадаємо, що Німеччина стала п’ятою країною Європи, де дозволили евтаназію.

До слова, у Канаді планують надати психічно хворим доступ до евтаназії.