Німеччина стала п’ятою країною Європи, де дозволили евтаназію



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Німецький суд вирішив, що право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини

Згідно з рішенням суду, лікарі зможуть консультувати пацієнтів щодо евтаназії та надавати їм летальні препарати, але не застосовувати їх

Конституційний суд Німеччини визнав, що заборона проводити евтаназію порушує права тяжко хворих пацієнтів та медичних працівників.

Про це повідомляє DW.

Суд вирішив, що право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини. Так, людина має право вчинити самогубство або вдатися до допомоги третьої сторони для добровільного завершення життя.

Згідно з рішенням суду, лікарі зможуть консультувати пацієнтів щодо евтаназії та надавати їм летальні препарати, але не застосовувати їх.

Втім судове рішення не означає, що законодавцям заборонено регулювати діяльність організацій, які сприяють евтаназії.

У 2015 році Бундестаг оголосив незаконними організації, які сприяють евтаназії в Німеччині на комерційній основі. «Комерційне» означало не лише матеріальну зацікавленість в евтаназії, а й одноразове безоплатне сприяння евтаназії для невиліковно хворих пацієнтів. Порушення заборони передбачало позбавлення волі до 3 років і штраф.

Після такого рішення німці, які хотіли вчинити евтаназію, їхали до Нідерландів, Бельгії, Люксембургу чи Швейцарії, де ця процедура дозволена.