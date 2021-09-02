У парламенті Румунії вимагають відставки прем’єр-міністра Кицу

Флорін Кицу був призначений на посаду глави уряду Румунії у грудні 2020 року

Національне бюро Румунії вирішило скликати Політичний комітет парламенту 11 вересня

Одне із провладних політичних формувань, що представлений у румунському парламенті, партія «USR Plus» запропонував висловити недовіру прем'єр-міністру Флоріну Кицу, якщо його не відправлять у відставку. Консультації з цього приводу заплановані на 11 вересня, передає «Главком» із посиланням на румунські ЗМІ.

«Ми закликаємо Коаліцію взяти до відома відсутність підтримки більшістю Кабінету міністрів Кицу та закликати до негайного початку переговорів з Коаліцією щодо призначення нового прем'єр-міністра й формування нового уряду. Якщо обговорення в коаліції зазнає невдач щодо пропозицій кандидатури нового прем'єр-міністра, USR Plus ініціює висловлення недовіри урядові Кицу», – йдеться у комюніке USR Plus.

Зазначимо, що в самій партії USR-Plus мають і свою кандидатуру. Мова йде про Йона Стеліана (Stelian Ion), який до нещодавно обіймав посаду міністра юстиції.

«Міністр Стеліан Іон є пропозицією USR Plus щодо майбутнього уряду і має нашу повну підтримку для продовження судової реформи», – додають в USR Plus.

Національне бюро вирішило скликати Політичний комітет парламенту 11 вересня.

Відмітимо, що для оголошення вотуму недовіри лідерові румунського уряду необхідна підтримка четвертої частини парламентарів з обох палат румунського парламенту – Камери депутатів та Сенату, тобто 234 голоси. Через це ініціаторам вотуму недовіри із USR Plus, які мають лише 80 представників, довелося домовлятися із колегами з партії AUR.

Повідомляється, що обидві партії мають 122 підписи.

Інша партія парламенту PSD не підтримує протистояння з урядом.