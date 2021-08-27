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    Зеленський закликає збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі

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    Володимир Зеленський 27 серпня перебуває у Молдові - Зеленський закликає збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі
    Володимир Зеленський 27 серпня перебуває у Молдові
    Скріншот з трансляції

    Президент України пропонує країнам об'єднуватись заради безпеки

    Сьогодні президент Володимир Зеленський у Кишиневі взяв участь в урочистостях та військовому параді з нагоди Дня Незалежності Республіки Молдова. Перш за все, під час спільної пресконференції з президентами Молдови, Румунії та Польщі, Зеленський привітав свою молдовську колегу Маю Санду з 30-річчям незалежності Республіки Молдова. Зокрема він побажав, щоб незалежність Молдови тривала «багато тисячоліть», а на цій землі панували мир, добробут, злагода і процвітання.

    Зеленський подякував Молдові, Польщі і Румунії за підтримку ініціативи Кримська платформа.

    Також президент України виступив за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі. Він закликав країни об'єднуватись.

    За його словами, Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Він запропонував Румунії і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, долучитись до цієї ініціативи.

    «Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань та тренувань... Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє», – заявив він.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови. Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.

    Сьогодні, 27 серпня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.

    Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості.

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також 27 серпня відвідує Кишинів, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

    Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

    Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.



    Теги: Чорне море Польща НАТО Молдова Румунія військові Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент безпека Майя Санду
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    Зеленський закликає збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі