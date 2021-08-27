Зеленський закликає збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі

Президент України пропонує країнам об'єднуватись заради безпеки

Сьогодні президент Володимир Зеленський у Кишиневі взяв участь в урочистостях та військовому параді з нагоди Дня Незалежності Республіки Молдова. Перш за все, під час спільної пресконференції з президентами Молдови, Румунії та Польщі, Зеленський привітав свою молдовську колегу Маю Санду з 30-річчям незалежності Республіки Молдова. Зокрема він побажав, щоб незалежність Молдови тривала «багато тисячоліть», а на цій землі панували мир, добробут, злагода і процвітання.

Зеленський подякував Молдові, Польщі і Румунії за підтримку ініціативи Кримська платформа.

Також президент України виступив за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі. Він закликав країни об'єднуватись.

За його словами, Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Він запропонував Румунії і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, долучитись до цієї ініціативи.

«Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань та тренувань... Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови. Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.

Сьогодні, 27 серпня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.

Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також 27 серпня відвідує Кишинів, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.







