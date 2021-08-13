Росія важлива, але в пріоритеті відносини з Україною та Румунією – віцеспікер парламенту Молдови

Віцеспікер парламенту Молдови вважає, що попередня влада залишила після себе багато втрачених можливостей

Одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови є посилення співпраці з Україною та Румунією й нинішня влада прагне надолужити згаяні попередньою владою можливості. Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» сказав віцеспікер парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой.

«Звісно, що стосується зовнішньої політики, навіть геополітики, то тут для нас пріоритет – відносини із сусідніми країнами. Євросоюз, звісно, для нас дуже важливий і євроінтеграція – це частина нашої політичної ДНК, також і стосунки з США, Росією… Але географію ніхто не відмінював. Наші сусіди – Україна та Румунія», – сказав Попшой.

Віцеспікер парламенту Молдови вважає, що попередня влада залишила після себе багато втрачених можливостей.

«Ми дуже серйозно налаштовані надолужити згаяне, бо насправді у попередні роки були певні дипломатичні «шорсткості». Я маю на увазі тут владу, яка була раніше в Кишиневі. Той факт, що попередній президент країни (Ігор Додон – ред.) жодного разу не був запрошений з офіційним візитом ні Україною, ні Румунією – це говорить про багато що і не з найкращого боку», – підсумував політик.

Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути тут:

Також сьогодні голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький заявив, що українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність».